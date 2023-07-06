Darbecinin bombaları kahramanları durduramadı

15 Temmuz'da darbeci pilotların kullandığı F-16 ve helikopterlerin hedefinde polis merkezleri vardı. Gece yarısına doğru Polis Özel Harekât Başkanlığı, Havacılık Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı başlatan pilotlar kendilerine en ağır karşılığın geleceği bu birimleri bombaladı. O gece onlarca şehit verildi ama emniyet teşkilatı hainlere geçit vermedi. Polis Özel Harekât Başkanlığı'nda 43 özel harekâtçı polis kahramanca savaşarak şehit düştü. Havacılık Daire Başkanlığı'nda yakıt ihmali yapan helikopteri hedef alan hainler 7 polisimizi şehit etti. Zırhlı personel taşıyıcılardan verilen cevapla bozguna uğrayan hainlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü ele geçirme çabaları sonuç vermedi. 7 kahraman polis ve 6 vatansever sivil şanlı bir direnişle Ankara Emniyeti'ni FETÖ'cü hainlere teslim etmedi. O gece Gölbaşı Özel Harekât'ta şehit düşen aralarında Cennet Yiğit, Kübra Doğanay, Gülşah Güler, ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç, nişan hazırlığı yapan Seher Yaşar ile Halil Gürsel'in de olduğu onlarca kahraman vatan için şehit düştü.