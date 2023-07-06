Eşim hainlerin karşısında geri adım atmadı

15 Temmuz'da Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal etmeye çalışan darbecileri durdurmaya çalışırken şehit düşen Murat Naiboğlu'nun eşi Gülsu Naiboğlu:
Darbe girişiminden
önce İzmir'de yazlıktaydık. Eşim,
İstanbul'a gitmem lazım.
Cuma
namazını orada kılarım' dedi. O
akşam konuştuk. 'Güçleri yetmez, bir
şey yapamazlar, ben dışarı çıkıyorum'
dedi. Ölüm anının görüntülerini izledim.
FETÖ'cü askerler 'Geri git' şeklinde işaret
yapıyor. Eşim bir adım geri gitmeyip hainin
karşısına dikiliyor ve o anda vuruluyor. 4
yaşındaki oğluma ölümü anlatamadım.