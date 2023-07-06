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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Eşim hainlerin karşısında geri adım atmadı

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Eşim hainlerin karşısında geri adım atmadı
15 Temmuz'da Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal etmeye çalışan darbecileri durdurmaya çalışırken şehit düşen Murat Naiboğlu'nun eşi Gülsu Naiboğlu: Darbe girişiminden önce İzmir'de yazlıktaydık. Eşim, İstanbul'a gitmem lazım.



Cuma namazını orada kılarım' dedi. O akşam konuştuk. 'Güçleri yetmez, bir şey yapamazlar, ben dışarı çıkıyorum' dedi. Ölüm anının görüntülerini izledim. FETÖ'cü askerler 'Geri git' şeklinde işaret yapıyor. Eşim bir adım geri gitmeyip hainin karşısına dikiliyor ve o anda vuruluyor. 4 yaşındaki oğluma ölümü anlatamadım.
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Eşim hainlerin karşısında geri adım atmadı
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