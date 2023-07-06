Eşim hainlerin karşısında geri adım atmadı

Darbe girişimindenönce İzmir'de yazlıktaydık. Eşim,İstanbul'a gitmem lazım.Cumanamazını orada kılarım' dedi. Oakşam konuştuk. 'Güçleri yetmez, birşey yapamazlar, ben dışarı çıkıyorum'dedi. Ölüm anının görüntülerini izledim.FETÖ'cü askerler 'Geri git' şeklinde işaretyapıyor. Eşim bir adım geri gitmeyip haininkarşısına dikiliyor ve o anda vuruluyor. 4yaşındaki oğluma ölümü anlatamadım.