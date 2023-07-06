Mikail Yüksel’in SABAH röportajı İsveç’i karıştırdı

İsveç Nüans Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel'in 1 Temmuz'da SABAH'a verdiği "İsveç'te Türkiye ve İslam Düşmanlığını FETÖ Körüklüyor" başlıklı röportaj İsveç'i karıştırdı. Aşırı sağcı Mattias Karlsson, hakaretlerinin dozunu kaçırarak Yüksel'i 'vatan haini' ilan etti.Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi Genel Sekreteri ve Adalet Komite Başkanı Mattias Karlsson, Twitter hesabından "İslamcı Mikail Yüksel, vatan haini gibi davranıyor ve Türk rejim medyasında ağlıyor, aynı zamanda Türkiye'den İsveç'in ifade özgürlüğüne karşı harekete geçmesini istiyor" cümlelerinin yer aldığı paylaşımda bulundu. Mikail Yüksel de Karlsson'a verdiği cevapta, "Birini vatan hainliği ile suçlamak büyük bir iftiradır. Bölge Mahkemesi'nde görüşürüz" dedi.Özellikle İsveç'teki firari FETÖ'cüler, İslam karşıtı ve ırkçı çevreler bu açıklamaya büyük tepki gösterdi. Ülkenin en büyük siyasi gazetesi Dagens Nyheter ise "Nüans Genel Başkanı Mikail Yüksel, devlete yakın Türk medyasına 'İsveç'e baskıyı artırın' dediğinin altını çizerek Yüksel'i hedef gösterdi.TV4 Televizyon kanalı da, "Nüans Parti, Türkiye'nin İsveç'e baskısını artırmasını istedi" başlığını kullandı. Televizyonun Yüksel ile röportaj yapmak istediğini ve Yüksel'in röportajı reddettiğini belirtti.Expressen gazetesi de, "Mikail Yüksel uzun süredir Kuran-ı Kerim yakılmasını eleştiriyor, Türkiye'nin iktidara yakın medyası SABAH'a konu hakkında geniş bir röportaj verdi" ifadelerini kullandı.Mikail Yüksel, SABAH'a verdiği röportajda "NATO'ya girme konusunda İsveç Hükümeti kararlı ve Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye bastırırsa Kuran-ı Kerim yakmak gibi nefret suçlarının işlenmesinin önüne geçilebilir" ifadelerine yer vermişti.