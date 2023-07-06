PKK’ya bir darbe daha

Terör örgütü PKK'nın Irak İstihbarat Sorumlusu Hasan kod adlı Celal Kaya, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) birbirinden habersiz istihbarat şebekelerinin sıkı takibinin ardından Süleymaniye kırsalında İHASİHA'ların operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Örgütün yurtiçi ve dışındaki eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize eden, PKK'nın istihbarat yapılanmasında sorumlu seviyede olan teröristin liderlik ettiği grup, Irak'ın kuzeyinde harekât yapan TSK unsurlarına PKK'nın yapacağı eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulması gibi terör eylemlerini planlıyordu. MİT'in hedef listesinde bulunan terörist, 2019'da Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin de azmettiricisiydi. Diğer taraftan Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.