Nuri Gökhan Bozkır firar etti! 21 yıl hapis cezası alan Hablemitoğlu sanığı kaçtı

Ankara'da evinin önünde düzenlenen suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun ölümüne ilişkin firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem'in 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirmek', emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek'in ise 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in 'Suç örgütüne üyelik' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tüm sanıklar tahliye edildi. 6 sanığın tahliye edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararını uygun buldu.