Bu ihaneti unutursak kanımız kurusun

15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirdiği darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. O gece Ankara'da Polis Havacılık Dairesi'ne düzenlenen hava saldırısında şehit olan poilislerden biri de Adanalı polis memuru 24 yaşındaki Yunus Uğur'du. Darbe girişiminden 2 ay önce nişanlanan polis memuru Uğur, helikopter pilotluğu eğitimi almak için bulunduğu Ankara Gölbaşı'nda Polis Havacılık Dairesi'ne 15 Temmuz gecesi yapılan hava saldırısında şehit düştü. Çocukluktan görev yerine kadar 24 yıl boyunca kader birliği yaptığı hemşerisi olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerle birlikte şahadete yürüyen Yunus Uğur, Adana Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.15 Temmuz'un yıldönümü dolayısıyla SABAH'a konuşan şehit babası Ramazan Uğur, "Benim yavrum vatanını, milletini seven biriydi. O hain teröristler gözlerini kırpmadan bomba atarak yavrularımızı şehit ettiller. Ama emellerine ulaşamadılar. Çünkü karşılarında dağ gibi Cumhurbaşkanımız ve milletimiz vardı. Cumhurbaşkanımız o gece milletini sokağa çağırmasaydı belki de o hainler vatanımızı elimizden alacaklardı. Tarih onları hain, evlatlarımızı kahraman olarak yazacak. Oğlumla gurur duyuyorum" dedi.Darbe girişimi yapan vatan hainlerini asla unutmayacaklarını dile getiren şehit babası, "Eğer biz evlatlarımızı elimizden alan, vatanımıza göz koyan bu hainleri unutursak kanımız kurusun. Vatanımızı elimizden almak isteyenleri Allah'a havale ediyorum. Bu acı unutulmaz. Unutmayalım, unutturmayalım" ifadelerini kullandı.