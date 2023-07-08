Mescid-i Nebevi’de ilk cuma heyecanı

SuudiArabistan'ın Medine şehrinde bulunan hacılar, ilk cuma namazını kılmak için Mescid-i Nebevi'ye akın etti. Mescid-i Nebevi'nin yakınında bulunan Cennet-ül Baki'yi ziyaret eden hacılar, Hz. Muhammed (SAV), Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamladı. Burada namaz vaktini bekleyen hacılar, daha sonra Kuran okuyup dua etti.Cuma vaktinin yaklaşmasıyla Mescid-i Nebevi'nin çevresinde yoğunluk yaşandı. Erken saatlerde mescide gelmeye başlayan hacılar, içeride zor yer bulurken, gecikenler avluda saf tuttu. Yüz binlerce hacı, omuz omuza cuma namazını eda etti.