O gece ateşin üstüne gittik bugün olsa yine gideriz

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay önünde şarapnel parçasıyla belinden yaralanarak gazi olan Kaan Şimşek, o geceyi SABAH'a anlattı. Ankara'da binlerce kahraman vatandaş gibi darbeci hainlere karşı duran Şimşek şunları söyledi:Ailemle helalleştim, abdest aldım ve Cumhurbaşkanımızın sözleriyle sokağa çıktım. Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmadan önce ne olduğunu anlamaya çalıştık, ne yapacağımızı bilemedik. Ama Cumhurbaşkanımız bize yol gösterdi. 'Sokağa çıkın' çağrısı yaptı. Biz de hemen vatanımızı savunmaya koştuk.Helikopter ve F-16'ların ateş açtığını gördük. Türkiye'yi korumak, bayrağımızı indirmemek ve ezanı susturmamak için sokağa çıktık. Sırtımızda bayrağımız, yüreğimizde vatan sevdası dışında hiçbir şeyimiz yoktu. Ama bu inanç sayesinde hainlere fırsat vermedik. Şarapnel parçaları belime isabet etti.Biz elimizde bayraklarla, şehadet isteyerek bir karınca misali devletimize destek olmaya çalıştık. Göz göre göre ateşin üstüne gittik. Bugün olsa gözümüz kapalı yine gideriz. Etrafımızda can veren insanların yüzünde bir tebessüm vardı. Çünkü şehadete koşmuşladı. Tek isteğim, 15 Temmuz gecesi ve bu ruh unutulmasın.