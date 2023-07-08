SABAH, göstermelik ihaleyle dolandırıcılık yapan eski CHP’li Başkanın ifadesine ulaştı





SABAH, BAŞKANIN İFADESİNE ULAŞTI

Sabah, 18 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak eski Başkan Mesut Özakcan'ın ifadesine ulaştı. Efeler ilçesi eski Belediye Başkanı Mesut Özakcan savcılığa verdiği ifadesinde, "Ben 2014-2019 yılları arasında Efeler Belediye Başkanlığı yaptım. Bu süre zarfında yapılan ihalelerden tabi ki benim bilgim vardı. Söz konusu hediyelik eşyaların temini ile ilgili firmalara teklif sunuldu. 3 ayrı firmadan teklif alındı. En son Red Fox isimli reklam ajansının teklifi kabul edilebilir olduğu için ihale ona verildi. Ben kesinlikle bahse konu 200 adet lokum kutusu, 100 adet bayrak kutusu, 200 adet çikolata kutusu, 2 bin adet kitap ayracı gibi ayrıntısı dosyada yazılı eşyaları almadığım halde alınmış gibi gösterip kesinlikle belediyenin borçlu duruma düşmesine neden olmadım. Biz bunları halkımıza dağıttık. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Efeler Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Abdülkadir Baş ifadesinde, "Şu anki Efeler Belediye Başkanı kin ile bizim hakkımızda soruşturma yapılamasını sağlayacak konular üretmektedir" dedi.

Red Fox Reklam Ajansı sahibi Murat İlhan ifadesinde, "Ben Red Fox Reklam Ajansı sahibiyim. Efeler Belediye yetkilileri işyerime gelerek benden hediyelik kutular için fiyat teklifi aldılar. Daha sonra teklifimin olumlu olduğunu söyleyip benim işyerimden niteliklerini tam olarak hatırlayamadığım hediyelik kutulardan satın aldılar. Ancak bu ürünlerin parasını bana ödemediler. Haziran 2021 tarihinde noter vasıtasıyla ödeme yapmaları için ihtar çekmiş olmama rağmen henüz tarafıma bir ödeme yapılmadı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.