SABAH, göstermelik ihaleyle dolandırıcılık yapan eski CHP’li Başkanın ifadesine ulaştı

Dolandırıcılık olayı, Aydın'ın Efeler ilçesinde 28 Şubat 2019'da meydana geldi. CHP'li Efeler Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 2019 yılında şehit ve gazi ailelerine dağıtılmak üzere 200 adet lokum kutusu, 100 adet bayrak kutusu, 200 adet çikolata kutusu, 2 bin adet kitap ayracı için doğrudan temin yoluyla alım yapıldı. Murat İlhan'ın sahibi olduğu Red Fox Reklam Ajansı'nın 102 bin 660 liralık teklifi kabul edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, hediye ürünlerin dağıtımının şehit ve gazi ailelerine yapılmadığı, dönemin Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, dönemin Özel Kalem Müdürü damadı Abdulkadir Baş ve firma sahibi Murat İlhan'ın aralarında bulunduğu 5 sanığın haksız menfaat sağladığı iddia edildi.
MALZEMELER ALINIYORMUŞ GİBİ GÖSTERİLDİ, GÖSTERMELİK İHALE YAPILDI
Aydın Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat İlhan'ın sahibi olduğu firmadan 102 bin 660 lira tutarın fatura edildiği, şehit ve gazi yakınlarına dağıtmak için alındığı söylenen malzemelerin alınıyormuş gibi gösterilerek sahte evrak tanzim edilerek doğrudan temin ihale usulü adı altında göstermelik ihale açıldığı vurgulandı. Murat İlhan'ın teklif ve teslim evrakları ile fatura düzenlediği, kamu görevlisi olan şüphelilerin eylemine yardım ettiği belirtildi. Şüphelilerin iştirak halinde şehit ve gazi ailelerine dağıtmak için alındığı söylenen malzemeleri alınıyormuş gibi gösterilerek içerik itibariyle sahte evrak düzenlenerek doğrudan temin ihale usulü adı altında göstermelik ihale yaptıkları ifade edildi. Eski başkan Özakcan, damadı Abdulkadir Baş ile diğer 2 sanık hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 4 sanığa yardım eden Red Fox Reklam Ajansı sahibi Murat İlhan hakkında ise "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine yardım" suçlarından 5.5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 5 sanık önümüzdeki günlerde Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
SABAH, BAŞKANIN İFADESİNE ULAŞTI
Sabah, 18 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak eski Başkan Mesut Özakcan'ın ifadesine ulaştı. Efeler ilçesi eski Belediye Başkanı Mesut Özakcan savcılığa verdiği ifadesinde, "Ben 2014-2019 yılları arasında Efeler Belediye Başkanlığı yaptım. Bu süre zarfında yapılan ihalelerden tabi ki benim bilgim vardı. Söz konusu hediyelik eşyaların temini ile ilgili firmalara teklif sunuldu. 3 ayrı firmadan teklif alındı. En son Red Fox isimli reklam ajansının teklifi kabul edilebilir olduğu için ihale ona verildi. Ben kesinlikle bahse konu 200 adet lokum kutusu, 100 adet bayrak kutusu, 200 adet çikolata kutusu, 2 bin adet kitap ayracı gibi ayrıntısı dosyada yazılı eşyaları almadığım halde alınmış gibi gösterip kesinlikle belediyenin borçlu duruma düşmesine neden olmadım. Biz bunları halkımıza dağıttık. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Efeler Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Abdülkadir Baş ifadesinde, "Şu anki Efeler Belediye Başkanı kin ile bizim hakkımızda soruşturma yapılamasını sağlayacak konular üretmektedir" dedi.
Red Fox Reklam Ajansı sahibi Murat İlhan ifadesinde, "Ben Red Fox Reklam Ajansı sahibiyim. Efeler Belediye yetkilileri işyerime gelerek benden hediyelik kutular için fiyat teklifi aldılar. Daha sonra teklifimin olumlu olduğunu söyleyip benim işyerimden niteliklerini tam olarak hatırlayamadığım hediyelik kutulardan satın aldılar. Ancak bu ürünlerin parasını bana ödemediler. Haziran 2021 tarihinde noter vasıtasıyla ödeme yapmaları için ihtar çekmiş olmama rağmen henüz tarafıma bir ödeme yapılmadı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.