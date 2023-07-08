Şehit muhtarın eşi Rahşan Sertbaş: "O gittiğinden beri gözüm hiçbir şey görmüyor"

EŞİME OLAN SAYGILARINI BİZE GÖSTERİYORLAR

Sertbaş, "Eşim çok başarılı bir muhtardı, mahalleli kendisini çok severdi, iki dönemde de tek başına aday olmuştu. Mahalleli de muhtar olarak onu görmek istiyordu. Ona olan sevgilerini şimdi ailesi olarak bize gösteriyorlar." açıklamasında bulundu.



İSMİ SONSUZA KADAR YAŞAYACAK

Şehit muhtarın ismi, Üsküdar Belediyesi tarafından "Şehit Mete Sertbaş Parkı"na verildi. Şehidin ismi ayrıca Erzincan'da Şehit Mete Sertbaş Parkı'nda da yaşıyor. Şehidin adı ayrıca, Acıbadem Türk Telekom Şehit Mete Sertbaş Ortaokulu'na ve İzmir'de Şehit Muhtar Mete Sertbaş Ortaokulu'na verildi. Öte yandan şehidin kızı Selint Sertbaş, "Babamın izinden giderek devletime hizmet edeceğim" demişti.