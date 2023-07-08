Şehit muhtarın eşi Rahşan Sertbaş: "O gittiğinden beri gözüm hiçbir şey görmüyor"

Eşinin o gece eve erken geldiğini belirterek; "Çocuklarıyla birlikte yemek yedi, televizyon izlerken darbe girişiminden haberdar oldu ve apar topar dışarı çıktı. 'Mete nereye gidiyorsun' dediğimi bile duymadı. Arkasından 2 kez 'Dikkat et Mete!' diye seslendim. Daha sonra beni aradı ve 'Ben Telekom tarafındayım, askerler buraya geldi, Türk Telekom'u işgal ediyorlar, siz dışarı çıkmayın' dedi. Son konuşmamız bu oldu. O sırada namazımı kıldım, dua ettim, uzun süre görüşemedik ve meraklanmaya başladım. Gece saatlerinde teyzesinin kızı arayıp sordu, ben de dışarıda olduğunu söyledim." dedi.
TELEFONDAKİ O SES "ÖLDÜ" DEYİNCE YIĞILDIM KALDIM
Daha sonra telefonun çaldığını kaydeden Sertbaş; "Mete mührünü bile yatağının altında taşır ki telefonunu kimseye vermez, Mete'nin telefonunu açınca başkasının sesini duydum, afalladım. 'Mete' dedim, 'Öldü' dedi o ses. 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim 'Ne şakası Mete öldü' O anda yığıldım, kaldım" diye konuştu.
ÇEVREDEKİLERİN EŞİME YARDIM ETMESİNİ DE ENGELLEMİŞLER
Sertbaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Tanklar Akasya tarafından geliyormuş, Mete de o bölgeye doğru gelince bir anda darbecilerin ortasında kalmış. Oradaki yüzbaşı ile konuşmuş ve 'Komutanım burada ne işiniz var, bu amcayı ben tanıyorum, bu teyzeyi ben tanıyorum. Onları bırakın. Sizin burada ne işiniz var, siz kışlanıza dönün' demiş. Aralarında böyle bir konuşma olmuş ve eşimi vurmuşlar. Eşim Türk Telekom'un önünde vurulmuş. Eşimi vuran darbeciler, eşim yaralandıktan sonra çevredekilerin yardımcı olmasına bile izin vermemişler."
ONU KAYBETTİĞİMDEN BERİ GÖZLERİM HİÇBİR ŞEY GÖRMÜYOR
Eşini kaybettikten sonra çok zorlu günler geçirdiğini dile getiren Sertbaş, "Allah razı olsun devletimiz her daim yanımızda oldu ve bizim ayakta kalmamız için her şeyi yaptı. Zaten ayakta kalmak zorundaydım, çocuklarım vardı. Mete'nin haberini duyduğumdan beri benim gözlerim hiçbir şeyi görmüyor. O gittikten sonra gözlerimi kaybettim diyebilirim. Bir dönem psikolojik destek aldım. Çocuklarım da çok kötü etkilendi. Psikolojisi bozuldu. Zorlu bir süreç yaşadık. Kendimi çocuklarıma adadım. Onların yanında olmam gerekiyordu. Mete her zaman yanımızda, onun yanımızda olduğunu hep hissediyoruz. En zor zamanlarımızda Mete'yi hissedebiliyoruz. Şehitler gerçekten ölmüyor." ifadelerini kullandı.
EŞİME OLAN SAYGILARINI BİZE GÖSTERİYORLAR
Sertbaş, "Eşim çok başarılı bir muhtardı, mahalleli kendisini çok severdi, iki dönemde de tek başına aday olmuştu. Mahalleli de muhtar olarak onu görmek istiyordu. Ona olan sevgilerini şimdi ailesi olarak bize gösteriyorlar." açıklamasında bulundu.
İSMİ SONSUZA KADAR YAŞAYACAK
Şehit muhtarın ismi, Üsküdar Belediyesi tarafından "Şehit Mete Sertbaş Parkı"na verildi. Şehidin ismi ayrıca Erzincan'da Şehit Mete Sertbaş Parkı'nda da yaşıyor. Şehidin adı ayrıca, Acıbadem Türk Telekom Şehit Mete Sertbaş Ortaokulu'na ve İzmir'de Şehit Muhtar Mete Sertbaş Ortaokulu'na verildi. Öte yandan şehidin kızı Selint Sertbaş, "Babamın izinden giderek devletime hizmet edeceğim" demişti.