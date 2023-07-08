Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Orası babanın çiftliği mi?

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından CHP'de başlayan değişim krizi devam ediyor. Seçimler sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara'ya doğru değişim yürüyüşü başlatmıştı. Özcan'ın çarşamba günü genel merkezde olması beklenirken, parti kaynakları ise Özcan'ın binaya girmek istemesi halinde izin verilmeyeceğini belirtiyor. Adalet yürüyüşüne Ankara il sınırında devam eden Tanju Özcan, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özcan, CHP Genel Merkezi'nden 'Değişim' çağrılarına ilişkin bir cevap beklerken genel merkeze sokulmayacaklarına dair bir cevap aldıklarını söyleyerek, "12 Temmuz'da genel merkeze bizi sokmayacaklarmış. Sen kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben senin evine gelmiyorum ki, Atatürk'ün evine gidiyorum. Benimle birlikte orada binlerce CHP'li olacak. Sen ne hakla sokmayacaksın? Orası senin babanın çiftliği mi? Kapıları mı kilitleyecekler. Herhalde Çankaya Belediyesi'nin çöp araçlarını, da genel merkez önüne yığacaklar. Buna inat herkesi tekrar davet ediyorum. Biz o gün geleceğiz, CHP de kapıyı mecburen açacak" dedi.