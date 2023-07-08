Tanju Özcan’dan bomba Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: 15 il başkanını görevden alacak!

Özcan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi günü en az 15 İl Başkanı'nı görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunuzu ciddi kaynaklardan duyuyorum. İnsanda bir utanma, bir sıkılma olur. Koltukta kalmak için bu ısrar niye?

"O KOLTUKTA OTURMAYA DEVAM EDEMEZSİNİZ"

Kongreler takvimi işlerken, bu kadar İl Başkanı'nı görevden almayı düşünmek hangi aklın ürünü?

Artık şunu kavrayın; halk size güvenmiyor, samimi bulmuyor. Doğru bile söyleseniz inanmıyor. Halka rağmen o koltukta oturmaya devam edemezsiniz. Derhal istifa edin ve aday değilim diyerek Kurultay tarihini açıklayın.