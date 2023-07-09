63 asker ağır cezada yargılanacak

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Kovid pozitif askerlerin kaldığı bloktaki kapıların açılıp, diğer tarafa askerlerin geçtiği yönündeki söylentiler üzerine komutanlarının emirlerine uymayıp, nizamiyeye doğru yürüyüşe geçtiği belirlenen 63 sözleşmeli er hakkında soruşturma izni verildi. Askerler hakkında 'askeri isyan' ve 'askeri isyana önayak olma' suçlarından başlatılan soruşturma tamamlandı. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yetkisizlik verilerek Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Askerler 6 ay ile 1 yıl hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.