Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Çok büyük fedakarlık var

Depremle ilgili tatbikatların, senaryolar üzerinden yapıldığına dikkati çeken Karaloğlu, şu ifadeleri kullandı.

"Öyle bir afet senaryosu yazın, öyle bir deprem senaryosu yazın ki sonuçları itibarıyla en ağırı olsun deseler, hiç kimse ağır bir deprem senaryosunu böyle hayal edemezdi. Bizdeki senaryolar, genelde bir şehirde deprem olur ve komşu şehirler onun yardımına koşar. Burada 11 şehrimiz şimdi 18 oldu genel hayati kararı etkileme kararı itibarıyla. 18 şehrimiz ve 15 milyon insanımızın etkileneceği bir senaryoyu hiçbirimiz hayal bile edemezdik. Ama Rabb'imin gücü karşısında bir güç yok, bunu yaşadık. Fatura ağırdı ama milletimiz ve devletimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kenetlendik bugüne kadar geldik. Burada çok büyük fedakarlıklar var. Kriz ortaya çıktıktan sonra bizim kadar krizi hızlı çözen bu kadar kenetlenen dünyada başka bir millet yok. Buda bizim milletimizin en büyük özelliğidir onunla da gurur duyuyoruz."

Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ile ilgililer katıldı.