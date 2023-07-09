CHP ele geçirildi seçim kampanyası samimi değildi

Seçim yenilgisinin ardından karmaşanın hâkim olduğu CHP'ye son tepki, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan geldi. Bir canlı yayın programına katılan Baykal, "CHP'nin bu seçimi kaybetmesinin tek bir nedeni var, kuruluş ilkelerinden uzak olması" ifadelerini kullanırken, "Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını samimi bulmadım. CHP, her şeyi söylüyor. Her şeyi de söyleyerek bu iş olmaz. Bazı ilkeler olmalı" dedi.CHP'nin ele geçirildiğini ve babasının da bu nedenle sürekli olarak itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını kaydeden Baykal, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine çıkması ve bu yönde partiyi oluşturması. Bu bir kesimde korku yaratıyor. O kesim zaten CHP'yi ele geçirmiş durumda" şeklinde konuştu.Baykal, daha önce de CHP'de değişim isteğini dile getiren ilk isim olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Kemal Bey'in yanından ayrılmayan 2 belediye başkanı ve pek çok isim şimdi bayrak açtı. Genel başkanı güçlü iken acaba kazanır mı diye korkup, yanlış politikalara ses çıkarmayanlara bu mücadele partisi emanet edilmemeli" ifadelerini kullanmıştı.