SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü

NATO ZİRVESİNDE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME OLACAK

Liderler Vilnius'ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı.

İSVEÇ'E TEPKİ: ATILAN ADIMLARI BOŞA ÇIKARDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN F-16 TALEBİ

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını da belirterek ABD Başkanı Biden'a Türkiye'nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etti.

TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİĞİ

Türkiye'nin AB'ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu belirten Başkan Erdoğan, AB'ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius Zirvesi'nde Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirtti.

NATO ÜLKELERİ VİLNİUS ZİRVESİ'NE HAZIRLANIYOR

NATO ülkelerinin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek zirve toplantısında Ukrayna ağırlıklı gündemle bir araya gelecek. Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 11-12 Temmuz'da gerçekleşecek. Üyeliğe davet edilen ülke sıfatıyla İsveç'in yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda da zirvede liderler düzeyinde temsil edilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de zirve için Vilnius'ta olacak.