Tarihi kilisede partiye tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni bir skandala imza attı. İzmir'deki Rum Ortodokslar, Basmane'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür merkezi olarak hizmet veren Aziz Vukolos Kilisesi'nde bir şirket tarafından düzenlenen parti organizasyonunda içki içildiğini, dans edildiğini, Hz. İsa figürünün parti mezesi yapıldığını açıkladı.Başkan Yorgo Teodoridis imzalı açıklamada "İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi olarak kullanılan kilisemizde ve diğer mabetlerimizde düzenlenecek etkinliklerde dini duygularımıza daha fazla hassasiyet gösterilmesi için sizlerden ve yöneticilerimizden yardım istiyor, bir daha böyle bir duyarsızlığa maruz kalmamayı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.