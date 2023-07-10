Hablemitoğlu ailesinin avukatının reddi hakim talebi reddedildi

Ankara Üniversitesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na yönelik 2002'deki silahlı suikasta ilişkin önceki görülen davada aralarında tetikçi olduğu iddia edilen eski yüzbaşı Tarkan Mumcuoğlu, tetikçi olmayabileceği, diğer 5 tutuklu sanık ise asıl fail tespit edilmediği için serbest bırakıldı. Sanıkların serbest bırakılmasının ardından Nuri Gökhan Bozkır firar etti. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Hablemitoğlu ailesinin avukatı verilen tahliye kararlarının doğru olmadığını ifade ederek, mahkeme heyetinin yargılamaya devam etmemesi gerektiğini belirterek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti bu talebi reddederek, incelenmesi için bir üst numaralı mahkemeye gönderildi.