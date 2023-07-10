Hain saldırıda 2 şehit

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde PKK'lı hainlerin düzenlediği saldırıda 2 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölücü teröristlerin taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Erler Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün (25), sevk edildikleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şehit Mehmetçikler Taş ve Günergök için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Taş'ın acı haberi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Kürtül Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Ahmet ve Emine Taş çiftini, Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış teselli etti. Bingöllü şehit Günergök'ün bekar olduğu, cenazesinin merkez Ilıcalar beldesinde defnedileceği öğrenildi.