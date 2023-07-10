İzmirlilere Soyer kazığı! İzmir’de içme suyuna yüzde 43.5 zam

Sayıştay'ın 'mevzuata uygun değil' uyarısından sonra içme suyuna her ay TÜİK'in açıkladığı ÜFE oranında zam uygulamasından vazgeçmek zorunda kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deyim yerindeyse İzmirlinin gözünün yaşına bakmadı.

YÜZDE 43.5 ZAM GELDİ

Bugün toplanan İZSU Genel Kurulunda kabul edilen yeni tarifeiye göre içme suyuna konutlarda ton başına 8 lira 73 kuruş zam yapıldı. Böylece konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde suyun ton fiyatı 20 lira 08 kuruştan 28 lira 81 kuruşa çıkmış oldu.

1 AĞUSTOS'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

1 Ağustosta yürürlüğe girecek yeni tarifeye göre daha önce konutlarda 0-10 metreküp tüketimde suyun tonu 20 lira 08 kuruş iken yeni tarifede bu 28 lira 81 kuruşa yükseldi. 11-20 metreküp tüketimlerde ise ton fiyatı 25 lira 67 kuruştan 36 lira 84 kuruşa çıktı. 21 metreküp ve üzeri tüketimde suyun ton fiyatı ise 48 lira 07 kuruştan 68 lira 98 kuruşa fırladı.

KONUTDIŞILAR DA ZAMLANDI

Konut dışılarda ise 0-10 metrekü tüketimde suyun ton fiyatı zamlı tarife ile 40 lira 15 kuruştan 57 lira 62 kuruşa yükseldi. İzmir, mecliste oylanıp kabul edilen son zamla birlikte içme suyunda Türkiye'de zam şampiyonu oldu.