Karadeniz’i yine sel vurdu

Karadeniz Bölgesi'nde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi:Çarşamba'da etkili olan sağanak nedeniyle Aşağımusalla Mahallesi'nden geçen Abdal Deresi'nin su seviyesi yaklaşık 4.5 metreye yükseldi. Son olarak dere kenarında görülen ve kendisinden haber alınamayan Türkan Yılmaz'ın (51) cesedine ulaşıldı. Fiziksel ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen kadının odun toplamak için dere kenarına indiği öğrenildi.Altınordu'da çok sayıda işyeri ve ev sular altında kalırken, mahsur kalan 2 kişi Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu'ya 92, Fatsa'ya 120 ve Perşembe'ye ise metrekareye 130 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. İki noktada meydana gelen heyelanlar sonucu Karadeniz Sahil Yolu da ulaşıma kapandı.Sağanak nedeniyle Zonguldak-İstanbul Karayolu, Bülent Ecevit Hastanesi mevkisinde toprak kayması yaşandı. Devrek'te sel nedeniyle bir asma köprü yıkıldı. Kozlu'nun Ilıksu mevkisindeki derenin taşması sonucu köye giden yol ulaşıma kapandı. Devrek ve Gökçebey'de devlet hastanelerinin acil servisleri de geçici olarak kullanım dışı kaldı.Piraziz ve Bulancak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yenimahalle Emniyet Caddesi'nde bir iş yerinin bodrum katında mahsur kalan 3 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı. Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.Gecen Köy mevkisindeki sanayi sitesi, sular altında kaldı. Bazı işçiler işyerlerinin çatılarına çıktı. Mahsur kalan işçileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın helikopteri kurtardı. Karaçay Deresi'nin taşmasıyla da işçiler bir fabrikada mahsur kaldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la birlikte Bartın'a hareket eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "23 vatandaşımız helikopter, 73 vatandaşımız ise bot ve iş makineleriyle kurtarıldı" dedi.Kentte önceki akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, Yığılca, Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde dereleri taşırdı. Gölyaka ve Cumayeri ilçelerinde de Melen Çayı'nın taşkınlara yol açtığı öğrenildi.Karasu'da yüksekliği 3.5 metreyi bulan dalgaların vurduğu Karadeniz sahilinde bir cankurtaran gözetleme kulesi yıkıldı.TEM Otoyolu'nun Ankaraİstanbul yönü, Bolu Dağı Tüneli'nden sonra yoğun yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Öte yandan Mersin'in Erdemli ilçesinde, Kocahasanlı Merkez Camisi'nin minaresi, fırtınada park halindeki 3 otomobilin üzerine yıkıldı. Araçlarda hasar meydana gelirken, bir kişi de yaralandı.