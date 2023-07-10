Oğlum hainlerin üzerine gözünü kırpmadan yürüdü

FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Diyarbakırlı özel harekat polisi Halit Gülser'in babası Ömer Gülser, 15 Temmuz gecesi oğlunun vatan uğruna kahramanca şehit olduğunu söyledi. Diyarbakır'daki Sur operasyonlarında yaralanarak gazi olan Halit Gülser, tam bir yıl sonra FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'daki evinde izinli olduğu gün üniformasını giyip Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'na doğru yola çıktı. FETÖ'cü hainlere karşı mücadele etmek için görevi başına gelen kahraman polis Halit Gülser, daire başkanlığına yönelik F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit oldu.Şehit Gülser'in babası Ömer Gülser, 15 Temmuz'un 7'inci yılında SABAH'a konuştu. Hain darbe gecesinde Ankara'da oğlunun evinde olduklarını belirten baba Ömer Gülser, "Eşimle birlikte oğlumun evindeydik. Darbe girişimi olduğu yönünde haber gelince gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı. Bir iki saat geçmeden daire başkanlığına yönelik yapılan saldırıda yanındaki arkadaşlarıyla şehit olduğu haberini aldık" dedi. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015'te terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hendek operasyonlarında yaralanan oğlu Halit Gülser'in 15 Temmuz'da kahramanca şehit olduğunu ifade eden Ömer Gülser, "Oğlum vatanını canından çok seviyordu. Sur'da teröristlere yönelik operasyonlarda da yaralanmıştı tedavi olduktan sonra görevi başına dönmüştü. O bir kahramandı. Kahramanlar gibi de şehit oldu" diye konuştu.Şehit Polis Memuru Halit Gülser'in adı, doğum yeri olan Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler Köyü'ndeki okul ile Diyarbakır merkez ilçe Kayapınar'da bulunan Spor Kompleksi'ne verildi.