15 Temmuz’un yedinci yıldönümünde halkın destansı direnişi anılacak

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milleti, canı pahasına milli iradesine, istiklâline ve istikbaline sahip çıkarak tankların önünde durarak, uçak ve helikopterlerden yağdırılan bomba ve kurşunlara bedenlerini siper ettiler.

Bu kahramanlık destanı, hain kalkışmanın püskürtülmesinde en önemli rolü oynadı. Bu güne ve sonrasında tutulan demokrasi nöbetine ait belgelerin, fotoğrafların sergileneceği "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" Turkuvaz Medya tarafından Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilecek.