Aktüel Tarih Dergisi Fetret Devri’nin bilinmeyen gerçeklerini ele aldı: Çelebi Mehmet bu zırh ve kılıcı kullanıyordu, artık eminiz...

AKTÜEL TARİH DERGİSİ YENİ SAYISINDA 'FETRET'İ ELE ALDI

Aktüel Tarih Dergisi yeni sayısında, Osmanlı'nın ikinci kuruluşu olarak da kabul edilen Fetret Dönemi'ni ele aldı. Fetret Dönemi'nin yanı sıra Fetret kavramına bakış da dikkat çekti. Fetret Dönemi'nin bir gerileme dönemi, duraklama dönemi gibi gösterilmesine rağmen aslında birçok ilerlemeye vesile olduğu dergideki bilgilerle net şekilde görüldü.

"İLK TÜRKÇE TIP YAZMALARI BU DÖNEMDE! BU NASIL GERİLEME"

Aktüel Tarih Dergisi'ndeki Fetret incelemesini ve bilinmeyenleri derginin Yazı İşleri Müdürü Doğan Mert Demir ile Sabah TV'de konuştuk.

Demir, "Fetret, bir gerileme ya da duraklama olamaz. Müslüman toplumlarda zaman daireseldir. Zaman bir şekilde tekamül eder. Biz de bu pencereden baktık. O dönemin alimleri, tüccarları neler yaptılar? Bu dönemde ilk Türkçe Tıp yazmaları ele alındı. Bu nasıl gerileme? Çok önemli nasihatnameler ele alınmış. Fetret dediğimiz şeyi sadece 3-4 kardeşin birbiriyle mücadelesiyle sınırlandıramayız. Bunlar da oldu. Bunları da dergide genişçe ele aldık. Ama biz Fetret ile Osmanlı'yı uyandıran bir çağı ele alıyoruz. Fatih Sultan Mehmet, kendisi, 'Ben bu Fetret Devri'nde yaşananlardan ders alarak İstanbul'u fethetmeye karar verdim." diyor." ifadelerini kullandı.

BUGÜNE KADAR Kİ EN YAKIN ÇELEBİ MEHMET ZIRHI VE KILICI KAPAKTA YER ALIYOR

Aktüel Tarih Dergisi, bu sayısında çok görkemli bir Çelebi Mehmet kapağı ile okuyucularının karşısına çıktı. Bu kapağın hikayesini de anlatan Demir, "Kapağın modellemisi üzerine çok uğraştık. Her bir ayrıntı için çok uğraştık. Başındaki kaskından, zırhının örme ayrıntılarına kadar, kılıcının üstündeki yazıya kadar araştırarak yaptık. Çelebi Mehmet'in kılıcı şu anda elimizde değil. Biz Çelebi Mehmet'in yaşadığı 10 yıla kadar indik. Çelebi Mehmet kesin olarak böyle bir kılıcı ve bu modelde bir zırhı kullanıyordu." dedi.