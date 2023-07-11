Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı! "Asla unutmayacağız, unutturmayacağız!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümünde bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın mesajı:

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız.