Devlet afet bölgesinde

Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış sonrası sel yaşandı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış sebebiyle 3 mahalledeki ev ve işyerlerini sel suları basarken, Cide-Bartın karayolu ulaşıma kapandı. Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen heyelanın ardından otoyolda mahsur kalan vatandaşların yardımına Kızılay yetişti. Düzce'de de sağanak etkili oldu. Bartın'da ise suların çekilmesiyle birlikte kentte temizlik çalışması başladı.Sağanağın ardından taşan Bartın Irmağı'nın sularının çekilmeye başlamasıyla kentte temizlik çalışması başladı. Kemerköprü ve Tersane Caddesi'nde oluşan tahribat, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ordu'da sağanaktan etkilenen Altınordu ilçesinde incelemede bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da açıklamalarda bulundu. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar ve Saltukova beldelerini de ziyaret eden Ali Yerlikaya, burada sel alanlarını inceledi, DSİ yetkililerinden yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.Karabük'te meydana gelen heyelanlar nedeniyle merkez ve Eskipazar ilçelerinde bazı köy yolları kapandı. Valilik, merkez ilçeye bağlı Pirinçlik-Sipahiler- Karaağaç Köyü grup yolunun, aşırı yağış sonrası oluşan heyelan sebebiyle trafiğe kapatıldığnı bildirdi.Düzce'de sağanak yağış nedeniyle Melen Çayı taştı, Düzce küçük sanayi sitesi sular altında kaldı. Esnaf çamur ve balçıkları temizlemek için işyerlerine yaya olarak ya da arazi aracı bularak ulaşmaya çalıştı.Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen heyelan sonrası yol trafiğe kapatıldı. Bölgede temizlik çalışmaları başladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu Fatsa'da meydana gelen selde 1 kişinin kaybolması üzerine olay yerine 1 ambulans ve 2 UMKE ekibinin görevlendirildiğini, arama ve kurtarma çalışmalaranın devam ettiğini bildirdi.AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 13 il için "turuncu kod"lu uyarı yaptı. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak için uyarısı verildi. "Turuncu kod" "hava durumunun tehlikeli olduğu", tahmin edilen meteorolojik olayın sıklıkla görülmediği anlamına geliyor. ANKARASABAH