Devlet kurumları tüm birimleriyle sahada

Düzce'de hafta sonu boyunca etkili olan sağanak yağış ve ardından meydana gelen sel felaketi, heyelan ve barajlardaki tehlike dolayısıyla zor günler yaşanmıştı. Yağmurun etkisinin azalması ile birlikte özellikle Küçük Sanayi Sitesi'inde (KSS) yaşanan su baskınlarına müdahale etmek amacıyla Düzce Belediyesi ekipleri, tüm araç ve personel ile birlikte sahaya çıktı.

Aralıksız yürütülen çalışmalar kapsamında alanın su ve çamurdan temizlenmesi için uğraş veren ekipleri Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de yalnız bırakmadı. Sanayide dükkânı bulunan esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Özlü, geçmiş olsun dileklerini ileterek esnafların belediyeden beklentilerini de can kulağı ile dinleyerek kurmaylarına gerekli talimatları verdi. Başkan Özlü'ye AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Ercan Öztürk ve ilgili kurum müdürleri de eşlik etti.

"BÜTÜN EKİPLERİMİZ KSS'DE"

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki durum hakkında açıklamada bulunan Başkan Özlü, en kısa sürede suların çekilmesi ve temizliğin bitirilmesi için tüm ekiplerin seferber olduğunu belirterek şunları söyledi: "Düzce Belediyesi bütün ekipleri ile Küçük Sanayi Sitesi'ndedir. Temizlik, Su ve Kanalizasyon, Fen İşleri ile Destek Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz buradaki esnafımızın su basan işyerlerini ve ana caddelerin temizliğini yapıyor. Bir ya da iki gün içinde bu işi bitireceğiz. Bütün ekiplerimiz burada, esnafımızı ziyaret ettik, dertlerini dinledik. İnşallah bir-iki gün içinde burası normalleşecek."