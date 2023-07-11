İttifak darmadağın! İYİ Partili isimden yerel seçim çıkışı: Kendi adayımızla gireceğiz





"YEREL SEÇİMLERE KENDİ ADAYIMIZ İLE GİRECEĞİZ"



2024 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere kendi adayları ile gitmek istediklerini belirten Taner, "Önümüzde tekrar yerel seçimler var. 9 ay sonraki seçimler ile ilgili bugüne kadar yaşadıklarımızdan dolayı biz İYİ Parti Aydın İl Teşkilatı olarak seçimlere kendi adayımız ile gitmek istiyoruz. Türkiye çapında da, İYİ Parti Genel Merkezi'nde de tablo şu anda bu şekilde. Önümüzdeki seçimlerde her parti kendi adayı ile çıksın ve İYİ Parti'nin özgür ağırlığının ne olduğunu bir görelim. Kazanacak aday bizim için önemlidir. Kazanacak adayları bulup, tespit edip, onları aday gösterdiğimiz takdirde biz Aydın'ın 17 ilçesi ve büyükşehirde de başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bunun da olup olmayacağını da herkes görecek" ifadelerini kullandı.