İzmirli Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanıyor! Soyer gözünü vatandaşın cebine dikti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz yıl Mart ayında elektrik fiyatlarındaki artışı bahane ederek içme suyu tarifelerini TÜİK'in her ay açıkladığı ÜFE oranlarına bağladı. Bunun sonucu olarak da 15 ayda içme suyu tarifelerine 15 kez zam geldi. İzmirli gelen yüksek su faturalarını ödemekte büyük zorluk çekmeye başladı.

SAYIŞTAY 'MEVZUATA AYKIRI' DEDİ

Soyer'in yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü İZSU Genel Müdürlüğü'nün geriye dönük olarak iş ve işlemlerini denetleyen Sayıştay, TÜİK'in aylık olarak açıkladığı enflasyon oranlarının içme suyu tarifelerine yansıtılmasının mevzuata aykırı olduğu yönünde rapor hazırladı, uygulamadan vazgeçilmesini istedi.

İÇME SUYUNA FAHİŞ ZAM

Bunun üzerine Soyer önceki gün İZSU Genel Kurulunu toplayarak ücretlendirme sisteminde yeni uygulamaya geçti. Buna göre yılda iki kez su maliyetlerine göre fiyat artışına gidilmesi öngörüldü. Bu doğrultuda dünkü genel kurulda her ay otomatik zam uygulamasından vazgeçilerek içme suyuna yüzde 43.50 oranında zam kararı alındı. Yeni tarife AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

SUYUN TONU 30 LİRAYA DAYANDI

Mecliste kabul edilen zamlı tarife ile konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde suyun tonu 20 lira 08 kuruştan 28 lira 81 kuruşa çıkarıldı. Soyer'in içme suyuna yüzde 43.50 oranında zam yapması tepkileri de beraberinde getirdi.

İZMİR ZAM ŞAMPİYONU OLDU

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal yüzde 43.50'lik fahiş su zammına tepki gösterdi. İzmirlinin Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığını belirten Hızal şunları söyledi: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İZSU, zaten Soyer göreve geldiği günden bu yana içme suyuna onlarca kez zam yapmıştı. Soyer içme suyu tarifelerindeki zam oranlarını geçtiğimiz yıl mart ayında TÜİK'in her ay açıkladığı ÜFE oranlarına bağladığı için içme suyuna İzmir'de her ay otomatikman zam geliyordu. Dün mecliste kabul edilen yüzde 43.50'lik son zamla birlikte İzmir'de içme suyuna bir yılda yüzde 100'ün üstünde zam yapılmış oldu. Böylece İzmir içme suyu zammında açık ara Türkiye şampiyonu oldu." diye konuştu.

İZMİRLİNİN SIRTINA YÜKLÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in su gibi insani bir ihtiyaç noktasında kentliye ekonomik anlamda destek olmak yerine tam aksine köstek olup zam yapmayı tercih ettiğini belirten Hızal: "Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 25 milyar liralık kaynağını kendisine yakın bir takım derneklere, kooperatiflere, organizasyonlara ve yurt dışı gezilerini finanse ederek çarçur ediyor. Yükü de içme suyunda olduğu gibi belediye hizmetlerine zam yaparak İzmirlinin sırtına yüklüyor. Böyle belediye başkanlığı, böyle yöneticilik olmaz." diye konuştu.

Suya zam haberinin internet sitelerine düşmesi ile birlikte İzmirliler sosyal medya üzerinden Başkan Soyer'i adeta topa tuttu.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

ŞERİF ÇALIŞIR

Tunç Bey, İzmirin, İzmirlilerin yakasından düşün. İzmir'in en kötü belediye başkanı

FERDİ SAK

Türkiye'nin hiçbir yerinde suya bu kadar zam yapan yer yoktur. Meclis her ay suya zam yapmak için toplanıyor sanki. Tunç Soyer ve ekibi

TOOLGASAYAR

İlk önce Kılıçdaroğlu sonra da sen gideceksin Tunç Soyer

TÜLAY TOPÇU

Türkiye'de en pahalı suyu İzmir ödüyor. Yettiniz artık. Belediye hiçbir hizmet yapmıyor, zam yapmaya gelince elinden geleni ardına koymuyor. CHP bence kendi kuyusunu kazıyor.

ŞERMİN TEZ

Yazıklar olsun. İzmir'de Atamızın kurduğu bağlı olduğumuz partiyi bitirdiniz. O kadar dikkat etmeme rağmen çok fazla geliyor. Ne bu yazık ya. İnsanlar ne kadar para alıyor ki? Lütfen siz belediye olarak İzmir'i sivrisinekten temizleyin, üzerinize düşen görevleri yapın. Tüm belediyeler zam yapsa bile siz en son yapsanız, fark yaratsanız. Nerdeee

DİLŞAT HASÇIOĞLU

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