İZSU dağda koyun otlatan çobanlara yakalandı

"KÖYLÜLER EYLEMDE"

Taşınması söz konusu olan kaynak suyunu, Kayadibi Köylülerinin dedeleri tarafından kazma ve çapayla çıkartıldığını anlatan Muhtar Işık, köylülerin eylem yaptığını, İZSU'nun taşıma faaliyetinden vazgeçen kadar da eylemi sürdüreceklerini açıkladı.

ÇOBANLAR GÖRÜP HABER VERDİ"

Muhtar Azime Işık, "İZSU köyümüzün içme suyunu başka köye, Sarnıç Köyü'ne veriyor. Bizler, tüm köylülerimizle içme suyumuzu korumak için eylem yapıyoruz. Üstelik bu işlem için İZSU yetkilileri bana haber dahi vermedi. Hayvanlarını otlatan çobanlarımız, İZSU'nun kazı yaptığını, boru döşediğini görüp bana haber verdiler" dedi.