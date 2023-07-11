İZSU dağda koyun otlatan çobanlara yakalandı

Bornova Kayadibi Köyü Muhtarı Azime Işık, İZSU'nun köyde çalışma başlatarak, Kayadibi Köyü'nün içme suyunu, Sarnıç Köyü'ne taşımak için boru döşeme faaliyeti gerçekleştirdiğini söyledi.
"KÖYLÜLER EYLEMDE"
Taşınması söz konusu olan kaynak suyunu, Kayadibi Köylülerinin dedeleri tarafından kazma ve çapayla çıkartıldığını anlatan Muhtar Işık, köylülerin eylem yaptığını, İZSU'nun taşıma faaliyetinden vazgeçen kadar da eylemi sürdüreceklerini açıkladı.
ÇOBANLAR GÖRÜP HABER VERDİ"
Muhtar Azime Işık, "İZSU köyümüzün içme suyunu başka köye, Sarnıç Köyü'ne veriyor. Bizler, tüm köylülerimizle içme suyumuzu korumak için eylem yapıyoruz. Üstelik bu işlem için İZSU yetkilileri bana haber dahi vermedi. Hayvanlarını otlatan çobanlarımız, İZSU'nun kazı yaptığını, boru döşediğini görüp bana haber verdiler" dedi.
"DEDELERİMİZ NİNELERİMİZ ÇIKARTTI"
Kayadibi Köyü sakinlerinin yıllardır bu suyu içtiğini dile getiren Işık, "Bu su bizim içme suyumuz. Bizim nenelerimiz, dedelerimiz bu suyu kazmayla, çapayla çıkartmışlar. Yıllardır biz bu suyu içiyoruz. İZSU yetkilileri bu suyu başka köye verip bize barajdan su bağlayacaklarını söyledi. Biz baraj suyu istemiyoruz. Biz kendi suyumuzu istiyoruz. Barajdan gelen suyu diğer köye bağlasınlar. Bizim suyumuza dokunmasınlar" ifadelerini kullandı.
"SUYUMUZA DOKUNMAYIN"
Muhtar Azime Işık açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bizim suyumuzu alıp Sarnıç köyüne veriyorlar, oranın suyu yokmuş, bizim suyumuz da yok, zaten bize yetmiyor. Su yeterli gelmediği zamanlarda bize tankerle su getiriyorlar. Madem barajdan su bağlayacaksınız, direkt o köye bağlayın. Suyumuza dokunmayın" dedi.