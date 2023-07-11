Kılıçdaroğlu CHP’sinde değişim tersine işliyor

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin yerine yeni isimleri atayan Kılıçdaroğlu, MYK'da kendisiyle birlikte 18 olan üye sayısını 15'e düşürerek, parti örgütlerini de kendisine bağladı. Değişimden yana tavır alan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı liste dışı kaldı, Değişim talep eden CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'nın da görevine son verdi. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yeni grup başkanvekili oldu. CHP PM üyesi olarak da Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve Akif Hamzaçebi geldi. Kılıçdaroğlu'nun siyasi başdanışmanlığını yürüten Rasim Bölücek'in denetiminde CHP'nin 14'üncü katında çalışan 15 danışman ve 80 büro elemanından oluşan ekip tek kalemde tasfiye edildi. Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, Kılıçdaroğlu'nun partinin sahibi gibi hareket ettiğini söyleyerek, "Değişim konusunda samimi değil. Kılıçdaroğlu'na rağmen değişim de mümkün değil. İmamoğlu bile o yüzden Kılıçdaroğlu'na 'çekil' diyor" dedi.