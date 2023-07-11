‘Oğlum şehit olacağını biliyormuş gibi sevinçliydi’

Darbecihainlerin 15 Temmuz gecesi Genelkurmay önünde açtığı ateş sonucu 30 yaşında şehit olan Suat Akıncı'nın annesi Müfide Akıncı, o acı günü ve yaşadıklarını SABAH'a anlattı:O gün öğle vakti cuma namazına gitmek için eve gelmişti. Aynanın karşısında 'Ben kilo almışım anne' demişti. Son kez sohbet etmişiz oğlumla. İşe dönmek için kapıdan dışarı ayağını atmasıyla içime bir ateş düştü.Ortalık karışınca koşarak eve geldi. Duramadı yerinde, 'Ben gidiyorum' dedi. O kadar 'Gitme başına bir şey gelir' dedim ama 'Ne olacak anne beni mi öldürecekler' dedi. Evden çıkıp koşarak yetişmiş arkadaşlarına. O kadar mutluydu ki. Sanki şehitliğe koştuğunu biliyor gibiydi.15 Temmuz'dan yaklaşık bir ay rüyamda eşimin çok derin bir kuyu kazdığını görmüştüm. O gece oğlum gidince içime bir ateş düştü. İçten içe bir şey olacağını anladım, hissettim. Eşim güvenlik görevlisiydi, sabah kahvaltıya geldiğinde 'Nerede bu çocuk' diye sordum. 'Belki de şehit oldu oğlumuz' dedi. Çok kızdım nasıl söylersin böyle bir şeyi diye. Demek ki o da anlamış. Oğlumu görmek istedim. Oğlum gözü açık gitmiş. Ama mutluydu, sanki yüzünde bir tebessüm vardı. Bayramdan sonra kız isteyecektik oğluma. Onu kefenle değil, damatlıkla görmek isterdim.