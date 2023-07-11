Türkiye’nin istediği oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'da dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanını Ulf Kristersson ile üçlü zirvede bir araya geldi. İsveç'nin NATO üyelik sürecinin ele alındığı ve dünyanın yakından izlediği kritik toplantının ilk bölümü yaklaşık 1.5 saat sürdü. Verilen aranın ardından gerçekleştirilen ikinci oturumda ise görüşmeler mutabakata varılmasıyla sonuçlandı. Konuya ilişkin açıklamayı ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı. Türkiye'nin dile getirdiği endişeler ile İsveç'in endişeleri konusunda bir uzlaşı oluştuğunu ifade eden Stoltenberg, ortak bir zemin bulduklarını, bunun üzerinde ilerlediklerini dile getirdi. Üçlü görüşmeye ilişkin yapılan 7 maddelik yazılı açıklamada öne çıkan başlıklarda ise toplantıya ilişkin şu ifadelere yer verildi:Son NATO Zirvesi'nden bu yana, Türkiye ve İsveç'in, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini karşılamak için birlikte yakın çalıştığı kaydedildi. Bu sürecin bir parçası olarak, 2022'de mutabık kalınan Üçlü Muhtıra'da belirlenen bütün adımlar çerçevesinde İsveç'in, anayasasını tadil ettiği, yasalarını değiştirdiği, PKK'ya karşı terörle mücadelede işbirliğini kayda değer şekilde genişlettiği ve Türkiye'ye silah ihracatını yeniden başlattığı ifade edildi.Türkiye ve İsveç, hem 2022 Madrid NATO Zirvesi'nde kurulan Üçlü Daimi Ortak Mekanizma hem de bakan düzeyinde yılda bir kere bir araya gelecek ve uygun çalışma gruplarını tesis edecek yeni bir ikili Güvenlik Mekanizması çerçevesinde işbirliğine devam etme konusunda uzlaştı.Güvenlik Komitesi'nin ilk toplantısında İsveç, terörizmin tüm tür ve tezahürleriyle mücadelesinin temeli olarak Üçlü Muhtıra'nın 4. maddesi dahil tüm unsurlarının tam manasıyla uygulanmasına yönelik bir yol haritası sunacak.İsveç, YPG/PYD ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini yineledi. Türkiye ve İsveç'in, terörle mücadele işbirliğinin, İsveç'in NATO'ya katılmasının sonrasında da devam edeceği, uzun vadeli bir çaba olduğu konusunda hemfikir oldukları vurgulandı.Türkiye ve İsveç, Türkiye-İsveç Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) aracılığıyla ekonomik işbirliğini artırma konusunda da mutabık kaldı. İki ülke, ikili ticaret ve yatırımları artırmaya yönelik fırsatları maksimize etmenin yollarını arayacaK.İsveç, Türkiye'nin, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbesti dahil AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalara aktif destek verecek.Bu temel üzerinde ve Avrupa- Atlantik bölgesinin caydırıcılık ve savunma gereklilikleri bağlamında, Türkiye, İsveç'in Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edecek. Onaylanması sağlamak için Meclis ile yakın işbirliği içinde olacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün NATO Zirvesi'ne katılmak üzene Litvanya'ya hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu:Bir gündem maddemiz NATO'nun genişlemesi. Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülke.İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlı. Askerimizi, polisimizi, vatandaşlarımızı şehit verdiğimiz bir durumda, kimse bizden taviz ve anlayış beklememelidir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım. Milletimizin bizden beklentisi var. Biz Türkiye'yiz. Biz Çatladıkapı ülkesi değiliz.NATO misyon ve harekâtlarına en çok katkı veren ilk 5 müttefikten biri olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Karada, denizde, havada, ileri teknolojilerden yararlanarak ittifaka ciddi kuvvet ve yetenekler sağlıyoruz. NATO'nun da sınırları olan güney hudut bölgelerimizde ve ötesinde terörle mücadelemiz devam ediyor. Düzensiz göçün önlenmesinde küresel ölçekte kritik roller üstleniyoruz.(Tahıl Koridoru Anlaşması) Ukrayna 'Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız' diyor. Sayın Putin'le yapacağımız görüşmede de ben Sayın Putin'den farklı bir şey beklemiyorum.SABAHTürkiye'nin ısrarları sonucu NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanmasına karar verildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü, terörle mücadele çabalarımızı güçlendirecek. Bu Türkiye'nin isteğiydi. Anlaşmanın bir parçası olarak özel koordinatör atayacağım için mutluluk duyuyorum. Terörle mücadelenin NATO'nun savunma planlarının bir parçası olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Rusya'nın ikinci ana tehdit olduğunu kaydetti.NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik ediyor.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bugün tarihi bir gün, çünkü Türkiye'nin onay belgelerini TBMM'ye sunma ve onay için yakın çalışma taahhüdü var. Ayrıca tarihi bir gün çünkü İsveç de Türkiye ile yakın çalışarak terörle mücadeleyi artıracağına ilişkin açık taahhütte bulunmuştur. NATO olarak biz de terörle mücadelede daha fazla neler yapabileceğimizi açıkladık" dedi. Stoltenberg, Türkiye'deki sürece ilişkin takvim veremeyeceğini kaydetti.Başkan Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında bugün ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme saat 18.00'de yapılacak. Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la da ikili görüşmeler yapması planlanıyor. Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirecek.ABD'denF-16 alımına ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Biden 'Ben elimden gelen bütün imkânı seferber ediyorum' dedi. Bizden de aynısını istiyor. Biz de kendisine dedik ki yani bizim olayla sizinki çok çok farklı. Finlandiya bakın teröre bulaşmadığı için biz konuyu parlamentomuza getirdik, işi bitirdik. Fakat F-16 meselesi böyle değil. F-16 konusunda biz sizlerle NATO müttefiki iki ülke olarak burada atacağımız adımlarla tüm NATO düşmanlarına karşı kendimizi güçlü kılacağız. F-35'te yaptığımız ödeme 1 milyar 450 milyon dolar. Daha bu ödemenin karşılığını alamadık." Bu arada Erdoğan, bugün başlayacak zirvede, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulayan müttefiklere bu yanlıştan dönmeleri çağrısını tekrarlayacağını da vurguladı.