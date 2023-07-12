İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde önceki gün çıkan yangına 8 uçak, 11 helikopter, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı, 17 iş makinesi, 8 ilk müdahale ekibi ve 660 personel müdahale etti. Aliağa'daki yangın ise bir tatil sitesinde 4 eve hasar verirken, evlerden 1'i tamamen yandı. Her iki yangın da akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Kontrol altına alınan yangının etkilediği alanlarda yürütülen soğutma çalışmaları, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan sürdürüldü. Yangınlarda Aliağa'da 120 hektar, Menderes'te 270 hektar olmak üzere toplam 390 hektar alan kül oldu. Aliağa'daki orman yangınının zeytin bahçesinde köylülerin kaynak işlemi yapılırken etrafa sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yangınlarda 1'i ağır olmak üzere 12 kişinin etkilendiğini ve 11'inin orman işçisi olduğunu açıkladı. Adana'nın Karaisalı ilçesinde dün akşam çıkan orman yangınına ekipler, 2 helikopter ve bir uçakla müdahale etti.