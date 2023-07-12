ABB gündeminde personellerin tazminat ve maaşları var

ABB Meclisi'nde konuşan ABB Ulaşım Komisyonu Başkanı ve ABB AK Parti Meclis Üyesi Yalçın, "Yaklaşık 1,5 yıldır ABB'de personelin maaşlarında yaşanan zulümle ilgili defalarca çözüm üretilmesi için çağrıda yaptık. Ancak bu güne kadar olumlu bir adım atılmadı. ABB personeli eğer eski sözleşmeleri ile devam ettirilseydi, AK Parti döneminde verilen hakları tam 11 yıl sonra CHP yönetimi tarafından ellerinden alınmamış olsaydı bugün BELKA'da çalışan bir şoför arkadaşımız tüm sosyal hakları ile birlikte 20-25 bin TL maaş alacaktı. Ancak şu anda 12-13 bin TL bir maaşla hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar.Gereğinden fazla personel çalıştırıldığı için, sadece siyasi amaçlarla bir takım partilerin örgütlerinden yaptığını işçi alımları neticesinde bütçe dengesi bozuldu. Bu yüzden bu arkadaşlarımız haklarını alamıyor. Bir belediye başkanı mesai arkadaşlarının, 'Ailem' dediği kişilerin gönüllerini kaybediyorsa belediyeyi de kaybetmeye mahkumdur. Buradan mesai arkadaşlarımıza, personel kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Sabredin, gücünüz kalmadı ama sabredin. Bu zulmü inşallah 9 ay sonra sonlandıracağız." dedi.EYT'den emekli olan insanların haklarına da değinen Yalçın, "Sayın Yavaş, belediye başkanı seçilmeden önce 'EYT'lilerin sorunlarını çözeceğiz' diye vaatlerde bulunuyordu. Cumhurbaşkanımız bu sorunu çözdü. Şimdi siz üzerinize düşen görevi yapın ve EYT'den emekli olan personelin kıdem tazminatını ödeyin. Siz bunu bile yapamadınız. Bunu yapamayan bir başkan EYT'lilerin sorununu nasıl çözecekti ben merak ediyorum. EYT'den emekli olan ya da arklı sebeplerle belediyeden ilişkisi kesilen kişilerin haklarını verin. Hani siz bolluk, bereket, huzur getirecektiniz. Böyle mi getiriyorsunuz bolluğu, huzuru, bereketi" şeklinde konuştu."ABB personeli mutsuz" diyen AK Parti Bala Belediye Meclis Üyesi İbrahim Karaca da, "Geçmiş dönemde asgari ücretin misliyle üstünde maaş alan personeller maalesef bugün asgari ücretin altında kalmıştır. Kimse bize yemek parasını da üzerine koyarak maaş hesabı yapmasın. Belediye işçisinin yüzde 80'i asgari ücretin altında çalışmak zorunda bırakıldı. Gerekli düzenleme yapılmazsa birçok personel ya emekli olacak ya da işten ayrılacaktır. Kimse kimsenin ekmek parası ile oynayamaz. Ankaralı hemşerilerimize dağıttığınız yardımları personelden kestiniz maaşlarla mı dağıtıyorsunuz." ifadelerini kullandı.Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Emekli olan personelimiz ikramiyelerini alabilmek için aylardır bekliyor. 25 sene 30 sene alın teri ile hizmet vermiş insanların ikramiyelerini verin. Belediye battı, ödeyecek gücümüz yok, durumumuz yok gibi ifadelerle insanların beklentilerini heba etmeyin. Bunlar yanlış cümleler. ABB'nin gücünü, güvenirliğini zedeler. Hepimizin kurumunda emekli olan insanlar var. Benim görev yaptığım kurumda 130 kişi emekli olacak. Kademeli olarak herkesi emekli edecek bir plan yapmak zor değil. Kendi personelimi topladım konuştuk anlaştık. Kimsenin parası bizde kalmadı. ABB bunu yapamıyor mu? Yavaş bu konuda hassas olmalı. İnsanların hakları zamanında ödensin. Gerekirse belediye borçlansın ama hakları ödensin."