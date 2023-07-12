‘Parkasında cennet kokusu var’

Şehit Cennet Yiğit 'in Kayseri'nin Bünyan İlçesi'nde oturan ailesinin, kızlarının anılarını yaşatmak için yaptığı "Cennet Yiğit Anı Evi" 7 yılda ziyaretçi akınına uğradı. Aile, evlerinin alt katında Şehit Cennet'in doğumundan şahadetine kadar kişisel eşyalarının yer aldığı anı evinde sergiledi. Türkiye'nin dört bir yanından okullar gezi düzenleyerek Cennet'in anı evini gezdi.

CENNET'İN EVİNİ 20 BİNN KİŞİ ZİYARET ETTİ

81 ilden ziyaretçilerinin olduğunu belirten Şehit Cennet Yiğit'in Annesi Huriye Yiğit; "Cennet için yaptığımız anı evini ilk günden bugüne kadar 20 binden fazla kişi ziyaret etti. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar hem gelip anı evini geziyor, hem de özel harekat şehitlerine Fatiha okuyorlar.





Cennet'in anı evinde sadece Cennet'in fotoğrafları değil özel harekatta şehit düşen 251 şehidimizin fotoğrafları ve biyografileri var. Anı evinde Cennet'in üniforması, patlamada kırılan telefonu, çeyizindeki eşyalar, nişanlandığında kesilen kurdelesi ve onu şehit eden hain pilotların F-16 uçağından attıkları misket bombası parçalarından oluşan 500 parça bulunuyor. Hain kalkışmanın 7 yıldönümünde başta öğrenciler olmak üzere Cennet'imin anı evi ve kabri doldu taştı. İnsanlarımızın şehitlerine sahip çıkmaları bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

TEK TESELLİMİZ KIZIMIZIN ŞEHİT OLMASI

Şehit Cennet Yiğit'in Annesi Huriye Yiğit kızının nişanlanmasına bir ay kala şehit düştüğünü belirterek; "Acılarımız ve özlemlerimiz hep taze. Tek tesellimiz kızımın şehit olması. Hain FETÖ'nün darbe kalkışması bizden Cennetimizi aldı ama vatanımızı alamadı.





Cumhurbaşkanımızın o tarihi çağrısı darbecilerin sonunu hazırladı. Şimdi müebbet cezalar alıyorlar. Bu biraz olsun yüreğimize su serpiyor. Cennet hatıralarıyla bizimle birlikte hep yaşıyor. Kızımın parkasında hala kokusu var. Bazı zamanlar yalnız kaldığımda Cennet'in anı evine girip parkasını koklarım. Cennetimin özlemini ancak bu şekilde olsa bir nebze gideriyorum.





Rabbim Cennetimizi bizden aldı ama biz biliyoruz ki kızım adı gibi cennette. İçişleri Bakanlığı Cennet'in 20 dakikalık belgeselini yaptırmış. Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz'da gösterilecek. Devletimiz Varolsun bir gün olsun ne şehitlerimizi ne de 15 Temmuz'u unutturmuyor" dedi.