Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 18-25 yaş arasındaki gençlere müjde! Ücretsiz verilecek

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.