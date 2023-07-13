40 bin satır veri incelendi 52 milyon TL tespit edildi

Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinde görevli ekiplerden oluşan özel ekip, cezaevindeki veya dışarıdaki örgüt mensuplarının faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla finans sağlandığını ortaya çıkardı. MASAK'tan alınan 40 bin satır veride, 52 milyon liralık para hareketliliği titizlikle incelendi. BTK'dan alınan 1 milyon 700 bin satır HTS verisinin incelenmesiyle 47 şüpheli tespit edildi. Örgüt üyelerine destek olmak için kuryeler aracılığıyla nakit para, alışveriş kartları ve hediye çekleri dağıtıldığı tespit edildi. Yurtdışına kaçmak isteyenlere tokluk ilacı temin edildiği, aranan firarilerin gaybubet evlerinde saklandığı saptandı. Ankara merkezli 6 ilde dün yapılan operasyonda 40 şüpheli yakalandı. 2 bin 750 alışveriş kartı, 2 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 494 bin 500 TL, 29 bin 903 dolar ve 5 bin 520 euro döviz ele geçirildi.