Darbecilerin 15 Temmuz gecesi zarar verdiği otel odasındaki izler korunuyor

Fettulahçı Terör Örgütünün (FETÖ) suikast timi, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenlemişti. Suikast timiyle, polisler arasında çatışma yaşanmıştı. O gece, suikast timiyle kahramanca çatışan Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinden polis Mehmet Çetin ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.
O GECEKİ HALİYLE KORUNUYOR
Kanlı çatışmaların yaşandığı otel odaları, hafızalardan silinmemesi için 7 yıldır o geceki haliyle korunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı yaptığı oda ve korumaların bulunduğu odadaki tüm izler muhafaza ediliyor.
HAİNLERİN KURŞUNLARININ İZLERİYLE DOLU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki kapının hainler tarafından zorlanarak kilidinin kırıldığı göze çarpıyor. Erdoğan'ın hainlerle mücadele için hayati kararlar aldığı toplantı masasının hali ise dikkati çekiyor. Çalışma ofisi de suikast timinin kurşunlarının hedefi olmuş. Odadaki 40'a yakın kurşun izi ve camların kırılması, o geceki saldırının boyutunu gözler önüne seriyor. Erdoğan'ın çalışma ofisi ve korumaların kaldığı odalardaki kapılar, duvarlar, kırık camlar, aynalar ve mobilyalar, kurşun izleriyle dolu. Korumaların kaldığı odadaki seccadeler ve tespihler bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.
CEZASIZ KALMADI
Marmaris'teki hain saldırının ardından kaçan suikast timi, icra edilen operasyonlar sonucunda 17 gün sonra yakalanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunup 2 polisi şehit eden darbeciler eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile yerdeki suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er ve 3 sanığa birer defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmişti.
Suikast timinde yer alan firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise aranıyor. Ayrıca FETÖ'nün darbe girişiminde suikast timindeki 37 sanıktan 30'u, nitelikli yağma suçundan yargılandıkları davada 18 kez 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.