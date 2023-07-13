Darbecilerin 15 Temmuz gecesi zarar verdiği otel odasındaki izler korunuyor

HAİNLERİN KURŞUNLARININ İZLERİYLE DOLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki kapının hainler tarafından zorlanarak kilidinin kırıldığı göze çarpıyor. Erdoğan'ın hainlerle mücadele için hayati kararlar aldığı toplantı masasının hali ise dikkati çekiyor. Çalışma ofisi de suikast timinin kurşunlarının hedefi olmuş. Odadaki 40'a yakın kurşun izi ve camların kırılması, o geceki saldırının boyutunu gözler önüne seriyor. Erdoğan'ın çalışma ofisi ve korumaların kaldığı odalardaki kapılar, duvarlar, kırık camlar, aynalar ve mobilyalar, kurşun izleriyle dolu. Korumaların kaldığı odadaki seccadeler ve tespihler bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.