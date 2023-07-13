DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu’ndan skandal paylaşım! Can Atalay kararı sonrası o hakimleri hedef gösterdi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Atalay hakkında şartları oluşmadığı gerekçesiyle Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması istemi reddedildi.

DOKUNULMAZLIKTAN YARARLANMAYA DEVAM ETMEMESİ KARARLAŞTIRILDI

Kararda Atalay'ın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde belirtilen 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan yargılandığı belirtilerek Anayasa'nın 83 ve 14. maddeleri kapsamında yasama dokunulmazlığına ilişkin değerlendirme yapıldığı aktarıldı. Kararda, "Anayasa koyucunun iradesinin, milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kasteden bir faaliyette bulunduğu takdirde dokunulmazlıktan yararlanmaya devam etmemesi gerektiği yönünde olduğu açıktır" ifadeleri kullanıldı.

DEVA PARTİLİ YENEROĞLU ATALAY'A SAHİP ÇIKTI

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkan ve üyelerinin ismi ile imzasının bulunduğu kararın evrakını paylaşarak, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Hatay milletvekili Can Atalay ile ilgili tahliye talebini reddeden kararı açıkça Anayasa'ya ve Anayasa Mahkemesi'nin içtihatlarına aykırıdır. Yargıtay verdiği karar ile milletvekili seçilen Can Atalay'ın dokunulmazlığını yok saymış ve böylece onun ve ona oy verenlerin seçme ve seçilme haklarını yok saymıştır. Milletvekili seçilen Atalay, milletvekili dokunulmazlığını kazandığında derhal tahliye edilmeliydi. Anayasa Mahkemesi'nin daha önceden dokunulmazlık kapsamında olan benzer durumlarda verdiği hak ihlali ve tahliye kararları mevcuttur. AYM'nin Mustafa Balbay, Leyla Güven, Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu kararlarında bu hususlar incelenmiş ve hak ihlalleri ile tahliye kararları verilmiştir. Bu hususta da illa Anayasa Mahkemesi mi karar versin? Yargıtay neden bu kadar açık örnekler, uygulamalar ve yasal düzenlemeler varken siyasetin çizdiği sınırları geçememekte ve adaleti tesis edememektedir? Hukuk devleti ve demokrasi iddiası açısından utanç verici bir karar" ifadelerini kullandı.

KARAR VEREN HAKİMLERİ HEDEF GÖSTERDİ

Sözde eleştiride bulunan Milletvekili Yeneroğlu, 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçunu hiçe sayarken, terör dosyalarına bakan Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkan ve üyelerini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ifşa etti. Yeneroğlu, binlerce terör suçlusunun dosyası hakkında karar veren başkan ve üyelerin isim ve imzalarını yayınlayarak hakimleri yasadışı terör örgütlerinin hedefine koydu.