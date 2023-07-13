Devlet sel yaralarını sarıyor

Karadenız'ı vuran şiddetli yağış, heyelan ve sele neden oldu. Birçok kentte dereler taştı, su baskınları yaşandı. Giresun'da bir kişi öldü, Ordu'nun Fatsa ilçesinde de 64 yaşındaki Naciye Yılmaz sel sularında kayboldu. Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Altınordu'ya metrekareye 146 kg, Perşembe'ye 243 kg, Fatsa'ya 209 kg ve Kabadüz'e 175 kg yağış düştü. 112 Çağrı Merkezi'ne mahsur kalma, dere taşması, heyelan, su baskını gibi 1240 ihbar geldi. Gülyalı ve Fatsa'daki tüm sorunlar giderildi. El birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Giresun'da incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hasar tespit ve jeolojik etüt raporu kapsamında yapı hasarları, heyelan ve kaya düşmesi çalışmalarına devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Afetin ilk dakikasından bu yana tüm ekiplerimizle seferberlik içinde selin vurduğu bölgelerde teyakkuz halindeyiz" diye konuştu.