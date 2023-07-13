FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT, koordineli operasyon gerçekleştirdi.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin oğlu Selman Gülen, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi ile birlikte Sancaktepe'de yakalandı.

GAYBUBET EVİNDE SAKLANMIŞLAR

Firari şüphelilerin, yaklaşık 1 yıldır gaybubet evinde saklandıkları, örgüt elebaşı talimatı ile Bank Asyaya para yatırdıkları, örgütün sözde tepe yönetimindeki kişilerle irtibatlı oldukları, örgüt mensubu olduklarına yönelik beyanlar bulunduğu tespit edildi.

Selman Gülen'in, halen örgütün güncel finans yapılanmasında faaliyetli olduğu da tespit edildi.

Yapılan aramalarda, bir çok dijital materyal, yüksek miktarda döviz ile 2 sahte kimliğe de el konuldu.