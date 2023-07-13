Sözde gazeteci kimliğini kullanarak terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler düzmesi nedeniyle tutuklanan CHP yandaşı TELE 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a Kandil sahip çıktı. Yanardağ'a övgüler yağdırarak sahip çıkan teröristbaşı Duran Kalkan, "Bir yiğit insandır, sözünün üzerinde durur. Hiç tereddüt etmeden zindana gitti. Türkiye'nin böyle yiğitlere ihtiyacı var" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Bu yanlıştan derhal dönülmeli. Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır" çağrısında bulunmuştu. TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 25 Haziran Pazar günü katıldığı bir canlı yayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatılan Yanardağ tutuklanırken, hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin 15 günlük incelenme süresi var. SABAH