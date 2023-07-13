Menzil Cemaati’nin lideri hayatını kaybetti

Adıyaman Menzil Cemaati'nin manevi lideri Abdulbaki Erol (80), İstanbul Pendik'te tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Erol'un cenazesi, hastanenin yanında bulunan Aynur Çepni Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından karayoluyla Adıyaman'ın Kâhta ilçesine bağlı Menzil Köyü'ne gönderildi. Cenazenin yarın burada toprağa verileceği öğrenildi. Merkezi Adıyaman'da bulunan cemaatin lideri olan Erol, 2 Mayıs 1949'da Adıyaman'ın Kâhta ilçesine bağlı Menzil Köyü'nde dünyaya geldi. Babasının liderlik ettiği cemaatin başına kardeşinden sonra kendisi geçmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdulbaki Erol için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."