NATO Zirvesi’nin bitiminde Erdoğan müttefiklere mesaj verdi: Terörle mücadelede açık destek bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin bitmesinin ardından basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:Rusya- Ukrayna Savaşı'nda 504. günü geride bırakıyoruz. Türkiye olarak savaşın sona ermesi için yoğun çaba harcıyoruz. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni başarıyla uyguladık. Savaş gemilerinin geçişine izin vermedik. Yaptığımız görüşmeler neticesinde tahıl anlaşması iki kez uzatıldı. 17 Temmuz'da süre doluyor. Sürenin uzatılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Sayın Zelenski girişimin devamından yana, Sayın Putin'in de bazı önerileri oldu. Çözüm odaklı çalışıyoruz.Batı müttefiklerimizin bilhassa PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bu yaklaşımın makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yoktur. Son yıllarda yaşadığımız onca acıya rağmen terörle mücadele konusunda halen bunları konuşuyor olmak gerçekten düşündürücüdür. Müttefiklerimize terör örgütleri arasında ayrım yapmayın, İslam düşmanlığı ile mücadele edin demeyi kendimize zül sayıyoruz. NATO'nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörizmle mücadele alanındaki gayretlerin artırılması şart. Ağzı süt kokan bebeklerden öğretmenlerimize, işçilerimizden kadınlara nice masum insanımız bizden kopartıldı.Terörle amansız ve amasız mücadele kırmızı çizgimiz. Tüm müttefiklerimizden açık destek bekliyoruz. NATO tarihinde ilk defa Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağı duyuruldu. Ayrıca mutabakat sağlanan pek çok husus var. Bu kararların alınmasına Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaların büyük tesiri olmuştur.Bizim Irak'tan petrol alımına yönelik bir sıkıntımız söz konusu değil. Bu tamamen Irak içinde merkezi yönetimle Kuzey Irak arasındaki sıkıntıdan kaynaklı. Kuzey Irak ile merkezi Irak arasındaki sıkıntıyı aşmalarını temenni ediyoruz. Kazan kazan esasına göre onlar da biz de kazanalım.Tüm liderlerle görüştük. Gerek gümrüklerle ilgili güncelleme gerekse vize serbestisi. Kendilerinden olumlu yaklaşım bekliyoruz.Sayın Başkan elinden geleni yapacağını söyledi. "Umutluyum" dedi. Bizde nasıl parlamentodan geçmesi gerekiyorsa orada da Kongre'den geçmesi gerekiyor. Ben de her zamankinden daha umutluyum.Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bir süre sohbet etti. Bu arada Biden yaptığı sosyal medya paylaşımında "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" dedi. Biden, gazetecilerin sorularını yanıtlarken de, "Türkiye'ye F-16 satabileceğimizden eminim" diye konuştu.Başkan Erdoğan kendisine teşekkür eden Biden'a sosyal medyadan yanıt verdi: "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları ve kazankazan esasına göre şekillenen bölgesel ve küresel açılımları dikkate alındığı müddetçe yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz. İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan."Zirve toplantılarımızda İsveç'in NATO'ya katılımı meselesi yer aldı. Yaptığımız ortak açıklama ile İsveç'in üyelik süreciyle ilgili atılacak adımları tespit ettik. İsveç, 3'lü muhtıranın uygulanmasını içeren bir yol haritası sunacak. İsveç ülkemizin AB üyelik sürecine, gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesine ve vize serbestisine destek verecek. Biz de İsveç'in katılımıyla ilgili sürecin bir sonraki safhasına geçeceğiz. İsveç'in NATO'ya katılım sürecini onaylayacak merci TBMM'dir. Bizim gibi milletvekillerimiz de süreci yakından takip edecek. İsveç'ten mutabakata varılan maddelerde somut ilerlemeler olacağına inanıyorum.Başkan Erdoğan, Türk demokrasisini eleştiren yabancı bir basın mensubuna demokrasi dersi verdi. Erdoğan gazetecinin sorusunu "Görüyorum ki birinci derecede Türkiye'yi tanımıyorsun, Türkiye'nin demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok. Dünyada yüzde 90'a yakın katılımla seçimin yapıldığı kaç ülke var? Bizim son seçim yüzde 88 ile yapıldı ve ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey yok" şeklinde yanıtladı. Erdoğan, bir gazetecinin, "NATO'da İsveç'e onay verdiniz. Bu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımı için de bir yolculuğun başlangıcı mıdır?" sorusu üzerine de, "Ağzın bal yesin diyeyim. Temennim odur ki aynen senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım" ifadelerini kullandı.