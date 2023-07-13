Volkan Demirel o davayı kaybetti! 5 kuruşluk manevi tazminat talebi reddedildi

Ünlü bir döner firmasının ortaklarından olan Emrah Sarıtaş, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, bunun üzerine harekete geçen Demirel de Sarıtaş'ın kendisine iftira attığını ileri sürerek 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.