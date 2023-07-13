Volkan Demirel o davayı kaybetti! 5 kuruşluk manevi tazminat talebi reddedildi

Ünlü bir döner firmasının ortaklarından olan Emrah Sarıtaş, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, bunun üzerine harekete geçen Demirel de Sarıtaş'ın kendisine iftira attığını ileri sürerek 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.
"KİŞİLİK HAKLARIM ZEDELENDİ"
Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davayı mahkeme karara bağladı. Duruşmada davacı Volkan Demirel'in avukatı müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiğini söyleyerek "Müvekkilimin şüpheli sıfatı yoktur. Davamızın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Davalı Emrah Sarıtaş'ın avukatı ise müvekkilinin anayasal hakkı olan şikayet hakkını kullandığını, kötüye kullanımın ispatlanamadığını, söz konusu gerçekleştirilen suç duyurusu sonucu başlatılan soruşturmanın da İstanbul Anadolu Adliyesi'nde devam ettiğini ifade etti.
MAHKEMEDEN 5 KURUŞLUK DAVAYA RED
Duruşma sonu mahkeme, dava dosyasında araştırmayı gerektirir başka bir huşu kalmadığı kanaatiyle davayı noktaladı. Mahkeme, Volkan Demirel'in Emrah Sarıtaş'a yönelik açtığı 5 kuruşluk manevi tazminat davasının reddine karar verdi.