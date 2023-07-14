Adalet Bakanı Tunç’tan yeni anayasa mesajı: Bu millet artık hak ediyor

"15 TEMMUZ KALKIŞMASI BÜYÜK BİR KAHRAMANLIKLA ÖNLENDİ"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatan Bakan Tunç, hain FETÖ teröristlerinin gerçekleştirdiği kalkışmayı milletin büyük kahramanlıkla önlediğini söyledi.

Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Haydi meydanlara, milletin üzerinde güç tanımıyorum" sözlerinin ardından milletin meydanlara koştuğunu, çıplak elleriyle tankların önüne durduğunu anlattı.

Yılmaz Tunç, "Milletimiz, liderinin sözünü, görüntüsünü bekledi. Lideri mesajı verdiğinde de meydanlara koştu. Yani millet liderine güvendi, lideri de milletine güvendi. Her iki güven bu başarıyı sağladı ve Türkiye'nin bir uçurumun kenarından dönmesi sağlandı." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi kahramanlık gösteren yargı mensuplarımızı da kutluyorum. O gece darbeciler karşısında cübbelerini giyip 'hazır ol'da bekleyen bir yargı sistemi değil, onların tarihe karıştığını gördük, darbecileri, milletin hakkına, hukukuna tecavüz edenleri soruşturan, ilk dakikadan itibaren soruşturan, onları gözaltına alan, tutuklayan ve millet adına hesap soran bir yargıyı gördük. O gece kahramanca mücadele eden yargı mensuplarımızı teker teker kutluyorum. İşte demokrasiye, insan haklarına sahip çıkmak budur. Milletimiz dünyaya büyük bir mesaj verdi. İnsan hakları, demokrasi mücadelesinin nasıl yapıldığını milletimiz bütün dünyaya gösterirken yargımız da vatansever emniyet güçlerimiz de demokrasinin nasıl korunacağını bütün dünyaya göstermiş oldular."

Bakan Tunç, yargının kuyumcu terazisi titizliğiyle hareket etmeye devam edeceğini vurguladı.