Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefonda görüştü.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir gerçekleştirilen görüşmede, ekonomik, ticari ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan daha sonda Çekya Cumhurbaşkanı Pavel ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.