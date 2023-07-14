CHP’nin usulsüz görevlendirmeleri devam ediyor... Yedek listesi 1. sırada olan CHP üyesine 4 yıldır görev verilmedi

Seçimi kaybetmelerinin ardından CHP içerisinde değişim isteği etkisi çığ gibi büyüdü. Ardı ardına yapılan açıklamalar, parti içerisinde gruplaşmalar ve istifalar devam ederken, görevlendirmelerde yapılan usulsüzlüklere bir tepki de İstanbul'dan geldi. 2019 yerel seçimlerinde yedek listeden 1. sırada olmasına rağmen görevlendirme alamayan Ahmet Baylan itiraz etti. Baylan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na sunduğu dilekçesinde, il yönetiminde bugüne kadar ayrılanlar olmasına rağmen kendisinden sonra gelenlerin görevlendirme aldığını ifade ederek, "Geldiğimiz bugünde ise milletvekili adaylığı için istifa eden yöneticilerimiz bulunmaktadır. Ancak bahse konu yöneticilerimiz yerine ise yedeklerde 1. sırada olan şahsım değil de sırası benden sonra gelen görev arkadaşlar getirildiğini görmekteyim. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hak, Hukuk Adalet söylemlerine uygun hareket edilmesi gerektiği düşüncesinde olmakla birlikte kendi içimizde adaleti sağlayamadan toplum ve halk nezdinde söylemlerimiz beyhude bir düşünceden öteye gidemeyecektir" dedi.

İl yönetiminin yedeklerden 1. sırada olan kendisinin asıl yönetime alınmasını talep eden Baylan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü 17/4. maddesinde yönetim kurulu üyeleri ile bu üyelerin sayısı kadar yedek üye, il kongresinde gizli oyla ve aldıkları oy sırasına göre seçilirler. Üyeliklerde boşalma olduğunda, cinsiyet ve gençlik kotası gözetilerek yedek üyeler sıra ile göreve getirilir denilmektedir. İlgili tüzük maddesi gereği de bu yönde hazırlanmıştır. 2023 yılı milletvekili seçimleri için görevini bırakan arkadaşların yerine sandıktan 1.sıra ile seçilmem nedeniyle tüzüğün işletilerek görevlendirmem yapılması gerekiyor. Görevlendirme yapılmadığı taktirde YSK yada dilekçemi vereceğimi tarafınıza bildirir gereğinin yapılmasını umut ederim" ifadelerini kullandı.