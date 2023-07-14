Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Dezenformasyon paylaşımları azaldı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, "Türkiye'nin Dijital Dönüşümü" gündemiyle Yayman başkanlığında toplandı. Kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, TBMM'den geçtiğini hatırlatan Yayman, "Yasanın çıkmasıyla birlikte, seçimlerde dezenformasyon paylaşımlarında azalma olduğunu belirtmek isterim. Bu aslında bizim doğu bir iş yaptığımızın kanıtı oldu" dedi.
FENOMENLER DE DİNLENECEK
Bir önceki dönemde tüm sosyal ağların komisyona gelip bilgilendirme yaptığını, ancak Twitter'dan temsilci gelmediğini ifade eden Yayman, "Tüm ağlar geldi ama Twitter gelmedi. Sanırım onlar kendilerini kainatın üzerinde görüyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Birkaç defa planlama yaptıklarını, uçak biletini almalarına rağmen toplantıya gelinmediğini anlatan Yayman, yeni dönemde ilk gündemlerinden birisinin, Twitter'ın komisyona gelip bilgilendirme yapması olduğunu aktardı. Yayman, yeni dönemde sosyal medya fenomenlerini de dinleyeceklerini açıkladı.