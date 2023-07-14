Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Dezenformasyon paylaşımları azaldı

FENOMENLER DE DİNLENECEK

Bir önceki dönemde tüm sosyal ağların komisyona gelip bilgilendirme yaptığını, ancak Twitter'dan temsilci gelmediğini ifade eden Yayman, "Tüm ağlar geldi ama Twitter gelmedi. Sanırım onlar kendilerini kainatın üzerinde görüyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Birkaç defa planlama yaptıklarını, uçak biletini almalarına rağmen toplantıya gelinmediğini anlatan Yayman, yeni dönemde ilk gündemlerinden birisinin, Twitter'ın komisyona gelip bilgilendirme yapması olduğunu aktardı. Yayman, yeni dönemde sosyal medya fenomenlerini de dinleyeceklerini açıkladı.